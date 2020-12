Previsioni del Tempo del 21 Dicembre 2020: il tempo migliora (Di domenica 20 dicembre 2020) Il meteo del 21 Dicembre 2020 assicura un miglioramento delle condizioni del tempo delle scorse ore, ma sulla penisola ci saranno ancora molte nuvole. Le due perturbazioni che hanno raggiunto l’Italia negli ultimi giorni lasceranno ancora qualche strascico nel cielo del 21 Dicembre 2020, anche se in molte parti d’Italia il tempo migliorerà in maniera significativa. Soprattutto il Sud, bersagliato da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 20 dicembre 2020) Il meteo del 21assicura unmento delle condizioni deldelle scorse ore, ma sulla penisola ci saranno ancora molte nuvole. Le due perturbazioni che hanno raggiunto l’Italia negli ultimi giorni lasceranno ancora qualche strascico nel cielo del 21, anche se in molte parti d’Italia ilmigliorerà in maniera significativa. Soprattutto il Sud, bersagliato da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Il 22 dicembre 2020 entra in vigore il correttivo al Nuovo Codice della Nautica da diporto (il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 7-12-202 ...

