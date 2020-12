LIVE Slittino | Singolo Winterberg in DIRETTA | parte la gara | subito in pista i Gufler e Felderer

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.30 52.877 il tempo del polacco Tarnawski, Innza il classe 2002 Alex. 8.28LA! BUON DIVERTIMENTO 8.27 Tanta umidità e l’incognita pioggia che potrebbe incombere sulladi. 8.24 Si partirà con la discesa del polacco Tarnawski, poi sarà già tempo di Italia con Alex. 8.22 Il via della prima manche è previsto per le 8.25. Condizioni particolari a: ancora molto buio, unache inizialmente sarà praticamente in notturna. 8.19 Questi i pettorali dei big: David Gleirscher con il 24, Jonas Mueller con il 26, Felix Loch con il 28, Semen Pavlichenko con il 29, Johannes Ludwig con il 30, Roman Repilov con il ...