Irama e l’eccentricità dell’artista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 20 dicembre 2020) Quando lo stile incontra la musica, è lì che avviene l’evoluzione. Un’evoluzione cheha saputo cogliere per bene. Cantautore e rapper italiano che si è distinto fin dall’inizio della sua carriera per la sua bravura e stravaganza, ultimamentesembra aver trovato la sua personalità, perfettamente rispecchiata nei look che sceglie di indossare. Per essere un vero artista è fondamentale comunicare la propria persona insieme alla propria musica, e per questo le scelte dell’abbigliamento e delle acconciature non possono mai essere casuali.look – Photo Credits: Instagram @.plumeL’evoluzione del look Un look in costante mutamento, dimostrato quando di punto in bianco il nostro cantante ha deciso di eliminare tutte le fotografie del “vecchio ...