Inter | Vidal torna a disposizione Conte da lui vuole leadership per tornare a vincere

Arturo Vidal nuovamente a disposizione di Conte Lo ha inseguito a lungo nel corso di diverse finestre di mercato e in estate è finalmente arrivato. Ora Antonio Conte vede in Arturo Vidal l'arma in più per la sua Inter per tornare in alto. Il cileno, che fin qui ha reso sotto le aspettative, torna a disposizione per la partita di questo pomeriggio dopo l'infortunio accusato durante il match contro il Bologna. A centrocampo, la squadra nerazzurra fa la differenza "grazie alla crescita di Barella, al ritorno ad alti livelli di Brozovic e all'inserimento del guerriero Vidal, uomo di fiducia di Conte".

