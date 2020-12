Inter-Spezia | Conte | “Serve coraggio | senza timore Mercato? Ne parleremo durante la pausa”

Leggi su intermagazine

(Di domenica 20 dicembre 2020) Antonionel post partita di, match della tredicesima giornata della Serie A L’allenatore dell’Antonio, al termine del match vinto per 2 a 1 contro lo, e valevole per la tredicesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. “Questa è la sesta vittoria consecutiva in campionato, ben vengano questo tipo di risultati che poi ti proiettano in alto in classifica. Sapevamo la gara sarebbe stata complicata contro una squadra molto organizzata. Abbiamo concesso poco, ma nel primo tempo non abbiamo creato tantissimo. Ma consideriamo che questa è la nona partita del filotto e c’è un po’ di stanchezza, inutile nasconderci. Ma bisogna finire nel migliore dei modi questo blocco di ...