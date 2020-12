Esame farsa, Suarez: “Due giorni prima dell’esame Paratici mi chiamò” (Di domenica 20 dicembre 2020) Spuntano nuove indiscrezioni riguardo alle indagini sull’Esame farsa per far ottenere la cittadinanza italiana a Luis Suarez. Secondo quanto riportato dal Corriere dell’Umbria, l’attaccante uruguaiano avrebbe confessato che già il 28-29 agosto era stato firmato un contratto preliminare con la Juventus. Inoltre, l’ex Barcellona avrebbe sentito il direttore sportivo del club bianconero Fabio Paratici intorno al 14 settembre. Il ds del club torinese gli avrebbe detto a quel punto che il suo possibile passaggio alla Juventus era saltato. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Spuntano nuove indiscrezioni riguardo alle indagini sull’per far ottenere la cittadinanza italiana a Luis. Secondo quanto riportato dal Corriere dell’Umbria, l’attaccante uruguaiano avrebbe confessato che già il 28-29 agosto era stato firmato un contratto preliminare con la Juventus. Inoltre, l’ex Barcellona avrebbe sentito il direttore sportivo del club bianconero Fabiointorno al 14 settembre. Il ds del club torinese gli avrebbe detto a quel punto che il suo possibile passaggio alla Juventus era saltato. SportFace.

