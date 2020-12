Epic Games Store | il gioco gratuito per PC di oggi è Defence Grid

Leggi su pantareinews

(Di domenica 20 dicembre 2020) Defense: The Awakening è il terzoper PC Windows da poter scaricare dall’. Disponibili sconti fino al 75 percento su tanti giochi e anche un coupon di 10€ per i tuoi acquisti dei titoli presenti nelloonline. Fino al primo gennaio del prossimo anno, 15 giochi per PC si potranno scaricare gratis. Se ti sei perso il primodel 17 dicembre, il secondo del 18 e il terzo del 19 dicembre, non potrai più scaricarli gratuitamente, puoi farlo con il nuovo propostoe disponibile per le prossime 24 ore. The Long Dark è il terzodaDefense: The Awakening gratis su ...