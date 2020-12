Canelo Alvarez-Callum Smith oggi | orario | tv | streaming | programma Mondiale WBA e WBC supermedi

(Di domenica 20 dicembre 2020) Perquesta è una notte texana di quelle importanti. Il messicano, a trent’anni, si trova davanti al volto la figura di, di pochi mesi più anziano, e che arriva da Liverpool col preciso scopo di non rendergli la vita facile. Dopo la sconfitta del 2013 contro Mayweather,non si è più fermato, riprendendosi una buona parte delle cose che aveva a livello di titoli mondiali, ma questa volta va per una sfida diversa. Di categorie ne ha cambiate tante, ma questa è la seconda volta che cerca vera gloria tra i. Il primo a subirlo, dopo la ben nota doppia sfida nei medi con Golovkin, è stato Rocky Fielding, connazionale di, che invece dainon si è mai smosso. Una battaglia dalle tante possibili ...

Oggi 20 dicembre 2020. Canelo Alvarez VS Callum Smith, in diretta dall'Alamadome di San Antonio (in Texas) è lo scontro di boxe più atteso, valido per le corone WBA e WBC dei pesi supermedi (al limite ...