Boxe | Canelo batte ai punti Smith | è mondiale supermedi

(Di domenica 20 dicembre 2020)re del mondo. Saul Alvarez, per tutti, un record di 52 vittorie e solo una sconfitta e due pari, conquista a San Antonio, in Texas, il titolo vacanteWbc e ilWba dei ...

Canelo Alvarez e Callum Smith si sono fronteggiati a viso aperto a San Antonio (Texas, USA) dove è andato in scena uno dei migliori incontri di questo intensissimo finale di stagione per la boxe. I du ...Saul Alvarez, soprannominato e conosciuto da tutti come 'Canelo', si è laureato campione del mondo WBA e WBC dei pesi supermedi, superando nettamente ai punti e con verdetto unanime il britannico Call ...