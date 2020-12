Anticipazioni Il Paradiso delle signore giovedì 24 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 20 dicembre 2020)24– La gioia di Silvia: a sorpresa Federico si presenta davvero al cospetto di Lucia lasciando zia Ernesta senza parole. La madre sarà felicissima nel vederlo ma soprattutto nello scoprire che sua zia non le aveva detto nessuna bugia. Federico non sa se poi alla fine dei conti riuscirà a perdonare sua madre, ma nel frattempo vuole esserci per lei, sapendo perfettamente cosa significhi il suo arrivo in quella casa. L'articolo News Programmi Tv.