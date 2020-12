Virus, variante inglese più pericolosa? Contagio, mortalità, cosa sappiamo (Di sabato 19 dicembre 2020) La variante del individuata nel sudest dell'Inghilterra si chiama VUI-202012/01 . Significa 'Variant Under Investigation, anno 2020, mese 12, variant 01'. Le autorità britanniche hanno informato l'... Leggi su leggo (Di sabato 19 dicembre 2020) Ladel individuata nel sudest dell'Inghilterra si chiama VUI-202012/01 . Significa 'Variant Under Investigation, anno 2020, mese 12, variant 01'. Le autorità britanniche hanno informato l'...

repubblica : Un virus più contagioso alla base della seconda ondata. E ora la variante inglese può mettere a rischio anche i vac… - RaiNews : Chris Whitty, che è a capo dell'autorità sanitaria in Inghilterra, ha tuttavia precisato che non è ancora chiaro se… - LaStampa : Il premier Johnson convoca una riunione d’emergenza: preoccupa l’aggressività della nuova variante di Sars-Cov-2. - Loestestest : RT @AlfioKrancic: Allarme dalla Gran Bretagna: ora la variante inglese del virus può mettere a rischio anche i vaccini. Mettono le mani av… - somis : RT @giorgiogilestro: Tra poco (alle 17 ore Italiane) Boris Johnson dovrebbe tenere una conferenza stampa straordinaria per parlare di una n… -