Virginia Raggi assolta nel processo per le nomine in Campidoglio ora accusa il Movimento (Di sabato 19 dicembre 2020) L'accusa aveva chiesto una condanna a dieci mesi di reclusione per l'accusa di falso in relazione alla nomina di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale Raffaele, a capo del dipartimento ... Leggi su today (Di sabato 19 dicembre 2020) L'aveva chiesto una condanna a dieci mesi di reclusione per l'di falso in relazione alla nomina di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale Raffaele, a capo del dipartimento ...

petergomezblog : Virginia #Raggi assolta anche in appello - virginiaraggi : Restituiamo a Roma il Mausoleo di Augusto in tutto il suo splendore. Oggi abbiamo presentato il grande intervento d… - CarloCalenda : Il @pdnetwork deve decidere cosa fare a Roma a prescindere dall’esito del processo a Virginia Raggi, alla quale per… - Rosyfree74 : RT @ElioLannutti: Inchiesta nomine, Virginia Raggi assolta in appello | La sindaca: 'E' la mia vittoria, in tanti riflettano, soprattutto n… - CarloneDaniela : RT @VincentKahn1: @vitocrimi @luigidimaio Sono passate 2 ore dalla sentenza di assoluzione di #RaggiSindaca2021. Aspettiamo la conferma d… -