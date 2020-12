Superlega 2020/2021, Perugia doma Verona in quattro parziali. Atansijevic leader (Di sabato 19 dicembre 2020) La Sir Safety Conad Perugia ha sconfitto la NBV Verona tra le mura amiche, nel match valido per l’anticipo della quarta giornata della Superlega 2020/2021. I perugini hanno amministrato nel migliore dei modi il confronto, dimostrandosi superiori dal punto di vista tecnico, oltre che caratteriale. Atanasijevic è tornato a ergersi come protagonista, inanellando parallele vincenti e fornendo al gruppo una spinta offensiva usualmente devastante. Leon e Plotnytsyi hanno contenuto l’impeto degli avversari e risolto situazioni spinose, togliendo spesso le castagne dal fuoco appiccato dai veronesi. Gli ospiti hanno tentato di infrangere il predominio degli opponenti, contando sulle iniziative del tandem Jaeschke-Kazijski, non riuscendo però nel proprio intento. Perugia ha riconfermato la ... Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) La Sir Safety Conadha sconfitto la NBVtra le mura amiche, nel match valido per l’anticipo della quarta giornata della. I perugini hanno amministrato nel migliore dei modi il confronto, dimostrandosi superiori dal punto di vista tecnico, oltre che caratteriale. Atanasijevic è tornato a ergersi come protagonista, inanellando parallele vincenti e fornendo al gruppo una spinta offensiva usualmente devastante. Leon e Plotnytsyi hanno contenuto l’impeto degli avversari e risolto situazioni spinose, togliendo spesso le castagne dal fuoco appiccato dai veronesi. Gli ospiti hanno tentato di infrangere il predominio degli opponenti, contando sulle iniziative del tandem Jaeschke-Kazijski, non riuscendo però nel proprio intento.ha riconfermato la ...

