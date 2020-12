Sampdoria-Crotone | Ranieri a fine gara | “L’obiettivo è sempre la salvezza” (Di sabato 19 dicembre 2020) Sampdoria-Crotone di questa sera è finita 3-1 ed è la seconda vittoria in fila per i blucerchiati dopo quella di Verona. Il tecnico Ranieri, nonostante il decimo posto e i 17 punti in classifica, tiene i piedi per terra. Poi elogia alcuni suoi giocatori. Il tecnico Claudio Ranieri sorride: “Sono felice perché il Crotone ha L'articolo Sampdoria-Crotone Ranieri a fine gara “L’obiettivo è sempre la salvezza” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020)di questa sera è finita 3-1 ed è la seconda vittoria in fila per i blucerchiati dopo quella di Verona. Il tecnico, nonostante il decimo posto e i 17 punti in classifica, tiene i piedi per terra. Poi elogia alcuni suoi giocatori. Il tecnico Claudiosorride: “Sono felice perché ilha L'articolola” proviene da www.meteoweek.com.

sampdoria : ?? I blucerchiati vincono ancora: tris in #SampCrotone ?? - zazoomblog : Sampdoria-Crotone il siparietto a Sky tra Costacurta e Cattaneo: l’ex Milan “dimentica” Djalminha - #Sampdoria-Cro… - RetweetPalermo : RT @Mediagol: #Sampdoria-#Crotone, Stroppa: 'Ok idee e gioco, ma serve determinazione. Mercato? Ecco quando risponderò' - RetweetPalermo : RT @IlModeratoreWeb: La Sampdoria vince ancora, battuto il Crotone 3-1 - - robdeangeliss : ?? PODCAST IN DIRETTA: A.Milano - M91QuiCROTONE - Post SAMPDORIA - CROTONE 1^ parte su @Spreaker -