Rimborsi pagamenti con carte o app da dicembre: ecco la novità (Di sabato 19 dicembre 2020) Interessanti novità in arrivo per coloro che preferiscono pagare attraverso l'uso dei più moderni mezzi, al posto del denaro contante. A partire dal primo dicembre del 2020, secondo quanto previsto dal decreto Agosto recentemente varato, chi si servirà delle app per smarphone o delle carte per pagare gli acquisti, potrà contare su un rimborso pagamenti o cashback. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più su cosa cambia tra garanzia italiana e garanzia europea, in materia di acquisto di prodotti, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Come accennato sopra, si tratta di una novità che tra qualche mese sarà pienamente operativa su tutta la penisola, per quanto riguarda gli acquisti di servizi o beni. Tuttavia, dovrà seguire un documento attuativo di questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Rimborsi pagamenti Cashback, pagamenti col bancomat a rischio esclusione dai rimborsi QuiFinanza Lettera Bce a Gualtieri: cashback "sproporzionato", Roma avrebbe dovuto consultarci. Mef, rilievi infondati

Il membro del consiglio direttivo Mersch rileva come la misura sia sproporzionata per un potenziale effetto negativo sul contante e in quanto mina la neutralità dei mezzi di pagamento ...

Arriva la truffa del cashback: ecco come non diventare vittime del raggiro e le app da evitare

Ultimamente però sono apparse nei vari store digitali alcune app a pagamento che non sono quelle ufficiali e non servono a “collezionare” le transazioni valide per ottenere il rimborso: si tratta, ad ...

