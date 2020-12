Le probabili formazioni di SPAL-Lecce

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 19 dicembre 2020) Martedì 22 dicembre 2020 alle 19.00 al Paolo Mazza di Ferrara laospiterà il, nella gara valida per la 14° giornata di campionato di Serie B. Di seguito e le insu dove vedere il match in tv. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata laha pareggiato 0 a 0 fuori casa contro il Venezia e si trova al quarto posto a quota 23 punti, a -3 dalla capolista Empoli. Gli estensi non trovano la vittoria da tre giornate e sicuramente cercheranno di ripristinare la situazione. Ilè stato sconfitto per 3 a 0 dal Pisa, che con questo successo si è allontanato dalla zona retrocessione. A segno per i toscani Soddimo, Gucher e Sibilli. La squadra di Corini occupa la sesta posizione a 21 punti, a -2 dalla. Quali sono ? In porta Thiam, ...