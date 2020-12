Gaia e Camilla | Pietro Genovese condannato a 8 anni

(Di sabato 19 dicembre 2020) Ottodi reclusione per duplice omicidio stradale a: questa è la decisione del gup Gaspare Sturzo., il giovane figlio del noto regista Paolo, accusato di aver investito e ucciso, la notte del 22 dicembre del 2019,Von Freymann eRomagnoli, compagne di scuola, entrambe di 16. Oggi la condanna con una pena più severa: 3in più rispetto a quelli che aveva chiesto il pm Roberto Felici nella sua requisitoria.a 8Per la difesa, quella tragica notte le due ragazze hanno attraversato la strada non sulle strisce pedonali. Per la procura, invece, il giovane a bordo del suo suv era al ...

Agenzia_Ansa : Condannato a otto anni Pietro Genovese, il giovane che la notte tra il 21 e 22 dicembre dello scorso anno ha invest… - TgLa7 : ??Ragazze investite a Roma: Pietro Genovese condannato a 8 anni con rito abbreviato per la morte di Gaia e Camilla n… - MediasetTgcom24 : Gaia e Camilla, travolte e uccise a Roma: Genovese condannato a 8 anni - iolanda_pitti : RT @claudio_2022: Gaia e Camilla morte investite, Pietro Genovese condannato a 8 anni. E sicuramente per buona condotta saranno meno di ott… - Stefano53273236 : RT @Libero_official: #Gaiaecamilla, la sentenza: Pietro #Genovese condannato a 8 anni di carcere, l'accusa ne aveva chiesti 'solo' 5 https… -

Arriva la condanna per Pietro Genovese, il figlio del regista Paolo che un anno fa ha investito le due 16enni Gaia e Camilla mentre stavano attraversando corso Francia. Come riporta l’Ansa ...(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ arrivata a distanza di un anno, proprio a ridosso di Natale, la condanna di Pietro Genovese a otto anni per il duplice omicidio stradale in cui persero la vita le 16enni Gaia ...