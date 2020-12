Gabriela Hearst è la neo direttrice di Chloé

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 dicembre 2020) G come, G come grazia. Viso luminoso e capelli sbarazzini biondi, laha un fascino naturale, un’eleganza sobria e un innato buon gusto per la moda. Il dicembre della neo creative director era già promettente, si era aperto con una menzione speciale durante i Fashion Awards 2020 con l’incoronazione come la designer 44enne prima stilista al mondo ad aver concepito una sfilata a emissioni zero. Ma, questa è stata soltanto una piccola anticipazione di quello che le spettava davvero: la direzione creativa di. Natacha Ramsay-Levi, dopo 4 anni al vertice della maison francese fondata da Gaby Aghion nel 1952, passa il testimone a. Il suo obbiettivo per le prossime passerelle? Creare una moda di lusso formato prêt-à-porter accessibile, delicata e dedicata a ogni donna ...