F1 | Raikkonen pompiere sull' Alfa Romeo | regalo dai vigili del fuoco

(Di sabato 19 dicembre 2020) Una nuvola di fumo e qualche fiammella a far capolino dalla vettura. Così si sono concluse le prime prove libere ad Abu Dhabi di Kiminell'ultimo GP della stagione di F.1, andato in scena il ...

Non è un caso dunque che uno degli episodi più iconici del fine settimana si sia verificato durante le prove libere, quando Kimi Raikkonen è stato costretto a trasformarsi in pompiere in seguito ad un ...L’Alfa di Raikkonen prende fuoco e lui si improvvisa pompiere. Il debutto di Schumi jr con la Haas. Leclerc, casco-dedica per Vettel ...