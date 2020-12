Covid, il “Comitato Cura Domiciliare” ad Aifa: Chiarezza sugli anticorpi monoclonali (Di sabato 19 dicembre 2020) Accesso agli atti con invito ad adempiere alla sperimentazione degli “anticorpi monoclonali”: lo chiede l’avvocato Erich Grimaldi, presidente del ‘Comitato Cura Domiciliare Covid’ che ha inviato una istanza ad Aifa, alla Presidenza del Consiglio, al Ministero della Salute e tutte le regioni italiane. “Il nostro Paese, che si appresta ad affrontare la terza ondata dell’emergenza Covid-19”, si legge nella diffida, “allo stato non dispone di una terapia a base di anticorpi monoclonali, i quali avrebbero, secondo alcuni esperti, il potere di neutralizzare in tre giorni il virus evitando il ricovero”. Si legge ancora, “i farmaci vengono prodotti nello stabilimento di Latina che li ha inviati agli Stati Uniti dove da qualche ... Leggi su ildenaro (Di sabato 19 dicembre 2020) Accesso agli atti con invito ad adempiere alla sperimentazione degli “”: lo chiede l’avvocato Erich Grimaldi, presidente del ‘’ che ha inviato una istanza ad, alla Presidenza del Consiglio, al Ministero della Salute e tutte le regioni italiane. “Il nostro Paese, che si appresta ad affrontare la terza ondata dell’emergenza-19”, si legge nella diffida, “allo stato non dispone di una terapia a base di, i quali avrebbero, secondo alcuni esperti, il potere di neutralizzare in tre giorni il virus evitando il ricovero”. Si legge ancora, “i farmaci vengono prodotti nello stabilimento di Latina che li ha inviati agli Stati Uniti dove da qualche ...

RobertoBurioni : Il comitato esterno dell’FDA ha approvato il vaccino anti-COVID-19 di Pfizer/BioNTech. Speriamo in una decisione velocissima dell’EMA. - Agenzia_Ansa : Il Comitato tecnico scientifico durante la riunione con il premier Giuseppe Conte ha suggerito di rafforzare le mis… - Agenzia_Ansa : #Covid, il Comitato tecnico scientifico (Cts) chiede al #governo di 'inasprire le misure e aumentare controlli.'… - sergiomarcella : Il Comitato Rodotà fornisce precise indicazioni sul come opporsi ad eventuali sanzioni comminate a chi intenda eser… - latwittipe : RT @AbruzzoAzione: È in corso la conferenza stampa di presentazione del Comitato Promotore Regionale Abruzzese. Nel rispetto delle norme a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Comitato Comitato vittime Covid denuncia il 'disastro sanitario' a tre Procure Primonumero Covid vaccino, Moderna: "A Usa 20 milioni di dosi entro fine mese"

La consegna del vaccino anti Covid di Moderna "al governo degli Stati Uniti inizierà ... Priorità alle popolazioni identificate dal Comitato consultivo per le pratiche di immunizzazione dei Cdc.

Covid. Lockdown 'duri' o misure 'light', ecco come nel mondo ci si appresta a festeggiare il Natale

Nei prossimi giorni il comitato di crisi dovrebbe annunciare ulteriori provvedimenti ... ha deciso di mettere l'acceleratore alle misure restrittive contro il Covid. Nel frattempo il record di vittime ...

La consegna del vaccino anti Covid di Moderna "al governo degli Stati Uniti inizierà ... Priorità alle popolazioni identificate dal Comitato consultivo per le pratiche di immunizzazione dei Cdc.Nei prossimi giorni il comitato di crisi dovrebbe annunciare ulteriori provvedimenti ... ha deciso di mettere l'acceleratore alle misure restrittive contro il Covid. Nel frattempo il record di vittime ...