Campania in zona arancione: rivolta dei ristoratori a Napoli: bloccato il lungomare (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo la decisione del Governatore campano, Vincenzo De Luca, di prorogare la zona arancione scoppia la rivolta dei ristoratori napoletani, in questo momento in protesta sul lungomare di Mergellina. Al grido di “Ci avete tolto il futuro” e “Non ce la facciamo più” stanno bloccando piazza Vittoria, numerosi gli agenti di polizia presenti sul posto, insieme a loro anche i militari del servizio “Strade sicure”. “E’ dittatura non è un Paese democratico” tuonano i commercianti stremati dalle chiusure – non è possibile hanno bloccato la città per un anno intero”. Così appresa la decisione di De Luca sono tornati in strada, imbufaliti, ed ora bloccano l’accesso del lungomare. “Ci avete rotto il ca**o, ora non deve ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo la decisione del Governatore campano, Vincenzo De Luca, di prorogare lascoppia ladeinapoletani, in questo momento in protesta suldi Mergellina. Al grido di “Ci avete tolto il futuro” e “Non ce la facciamo più” stanno bloccando piazza Vittoria, numerosi gli agenti di polizia presenti sul posto, insieme a loro anche i militari del servizio “Strade sicure”. “E’ dittatura non è un Paese democratico” tuonano i commercianti stremati dalle chiusure – non è possibile hannola città per un anno intero”. Così appresa la decisione di De Luca sono tornati in strada, imbufaliti, ed ora bloccano l’accesso del. “Ci avete rotto il ca**o, ora non deve ...

Agenzia_Ansa : #Natale da #domenica #Toscana #Campania #ValledAosta e #Bolzano tornano in #giallo. #Abruzzo resta unica regione… - VincenzoDeLuca : COVID-19, LA CAMPANIA RIMANE COM'E': SI CONFERMANO LE LIMITAZIONI DELLA 'ZONA ARANCIONE' - SkyTG24 : Covid, De Luca: 'Campania resta arancione'. Stop alcolici dalle 11 - rcarangelo : RT @mattinodinapoli: Campania in zona arancione, la rivolta dei commercianti: blocchi stradali a piazza Vittoria - demsvoicex : grazie @VincenzoDeLuca per aver rimasto la campania in zona arancione mi stai facendo tremare da sola come una scem… -