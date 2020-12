Campania in “giallo”, De Luca teme la terza ondata: in arrivo nuovi provvedimenti restrittivi (Di sabato 19 dicembre 2020) Vincenzo De Luca prepara una nuova stretta natalizia. Il governatore ha paura che l’allentamento delle misure restrittive anti-covid prima dell’entrata in vigore della “zona rossa” del 24 possa provocare una ripresa dei contagi. De Luca prepara una nuova stretta: stop alla mobilità tra i piccoli comuni I rischi sono tanti. A preoccupare l’inquilino di Palazzo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 19 dicembre 2020) Vincenzo Deprepara una nuova stretta natalizia. Il governatore ha paura che l’allentamento delle misure restrittive anti-covid prima dell’entrata in vigore della “zona rossa” del 24 possa provocare una ripresa dei contagi. Deprepara una nuova stretta: stop alla mobilità tra i piccoli comuni I rischi sono tanti. A preoccupare l’inquilino di Palazzo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : #Natale da #domenica #Toscana #Campania #ValledAosta e #Bolzano tornano in #giallo. #Abruzzo resta unica regione… - salernonotizie : Campania, altalena di colori: si torna in giallo, ma De Luca prepara divieti “rossi” - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Natale da #domenica #Toscana #Campania #ValledAosta e #Bolzano tornano in #giallo. #Abruzzo resta un… - cappelIaiomatto : #Natale da #domenica #Toscana #Campania #ValledAosta e #Bolzano tornano in #giallo. #Abruzzo resta unica regione… - 29luglio1971 : RT @Agenzia_Ansa: #Natale da #domenica #Toscana #Campania #ValledAosta e #Bolzano tornano in #giallo. #Abruzzo resta unica regione #arancio… -