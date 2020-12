Atalanta, caso Papu Gomez: la decisione sul futuro (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Corriere di Bergamo è sicuro: tra Papu Gomez e l'Atalanta, e nello specifico con Gian Piero Gasperini, ci sarà una tregua, almeno fino al termine della stagione. I recenti fatti che hanno coinvolto il capitano della Dea e il mister, potrebbero essere messi da parte almeno fino alla fine dell'anno calcistico. Poi, probabilmente, sarà addio.Secondo il quotidiano ci sarà una "Possibile tregua armata fino a giugno". Gasperini sembra intenzionato a non puntare sul Papu per i prossimi impegni ad iniziare da quello del weekend contro la Roma anche se la gara contro la Juventus da parte dell'argentino è stata più che positiva. Il capitano dell'Atalanta resta separato in casa ma potrebbe, per amore della piazza, continuare a fare il massimo fino alla conclusione della stagione accettando ogni scelta del ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Corriere di Bergamo è sicuro: trae l', e nello specifico con Gian Piero Gasperini, ci sarà una tregua, almeno fino al termine della stagione. I recenti fatti che hanno coinvolto il capitano della Dea e il mister, potrebbero essere messi da parte almeno fino alla fine dell'anno calcistico. Poi, probabilmente, sarà addio.Secondo il quotidiano ci sarà una "Possibile tregua armata fino a giugno". Gasperini sembra intenzionato a non puntare sulper i prossimi impegni ad iniziare da quello del weekend contro la Roma anche se la gara contro la Juventus da parte dell'argentino è stata più che positiva. Il capitano dell'resta separato in casa ma potrebbe, per amore della piazza, continuare a fare il massimo fino alla conclusione della stagione accettando ogni scelta del ...

