Afragola | scippa nonnina di 80 anni che cade e batte la testa

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– I carabinieri della stazione dihanno arrestato per tentato furto con strappo e lesioni personali aggravate – in forza a un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli nord su richiesta della locale procura – G.T., 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, lo scorso 5 dicembre, si era avvicinato con il proprio scooter a una donna 80enne che stava passeggiando e le aveva strappato la borsa che teneva tra le mani. La vittima era caduta a terra sndo con la. I Carabinieri – coordinati dalla Procura di Napoli Nord – hanno visionato le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in strada e sono riusciti ad individuare il 35enne. Perquisita la sua abitazione, i militari dell’arma hanno rinvenuto e sequestrato lo scooter e i capi di ...