Uomini e Donne anticipazioni oggi: Gianluca lascia il trono, Gemma a letto con Maurizio (Di venerdì 18 dicembre 2020) oggi, venerdì 18 dicembre andrà in onda l’ultima puntata dell’anno di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso dai calendari Mediaset delle prossime settimane, il programma pomeridiano si concederà la solita pausa natalizia. La trasmissione, a partire da lunedì 21 dicembre, infatti, non andrà in onda e tornerà su Canale 5 a gennaio. Per il momento non è ancora chiaro se il rientro sia subito dopo l’epifania, ovvero il 7, oppure direttamente lunedì 11 gennaio 2021. Ad ogni modo, prima di chiudere questa stagione, ecco cosa andrà in onda. oggi a Uomini e Donne: la scelta di Gianluca L’ultima puntata dell’anno di Uomini e Donne riserva ai fan grandi colpi di scena, oggi, infatti, assisteremo a due importanti confessioni. La ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 18 dicembre 2020), venerdì 18 dicembre andrà in onda l’ultima puntata dell’anno di. Stando a quanto emerso dai calendari Mediaset delle prossime settimane, il programma pomeridiano si concederà la solita pausa natalizia. La trasmissione, a partire da lunedì 21 dicembre, infatti, non andrà in onda e tornerà su Canale 5 a gennaio. Per il momento non è ancora chiaro se il rientro sia subito dopo l’epifania, ovvero il 7, oppure direttamente lunedì 11 gennaio 2021. Ad ogni modo, prima di chiudere questa stagione, ecco cosa andrà in onda.: la scelta diL’ultima puntata dell’anno diriserva ai fan grandi colpi di scena,, infatti, assisteremo a due importanti confessioni. La ...

