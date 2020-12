Suzuki MotoGP, ripartenza da zero e smentita su VR46 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il team Suzuki MotoGP è un mix vincente di teste e culture diverse. Si è già detto quanto di italiano ci sia all’interno della squadra giapponese, dal team manager Davide Brivio ai meccanici; tanto quanto di spagnolo con i piloti Alex Rins e Joan Mir campione in carica. Ma a fare la differenza – dicono da dentro, ma traspare anche da fuori – è una squadra felice. Una sorta di famiglia che è riuscita a lavorare in sintonia. Questa è la parte più difficile: essere capaci di creare una macchina di persone che funzioni. Questo è quello che ha fatto Davide Brivio, quando nel 2015 gli fu affidata dalla casa madre la dirigenza del rientro nelle competizioni in MotoGP. Come ricorderemo, nel 2011 la casa madre dovette annunciare il ritiro dalle corse, probabilmente per gli strascichi della crisi economica del 2008, uniti ai pochi successi della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il teamè un mix vincente di teste e culture diverse. Si è già detto quanto di italiano ci sia all’interno della squadra giapponese, dal team manager Davide Brivio ai meccanici; tanto quanto di spagnolo con i piloti Alex Rins e Joan Mir campione in carica. Ma a fare la differenza – dicono da dentro, ma traspare anche da fuori – è una squadra felice. Una sorta di famiglia che è riuscita a lavorare in sintonia. Questa è la parte più difficile: essere capaci di creare una macchina di persone che funzioni. Questo è quello che ha fatto Davide Brivio, quando nel 2015 gli fu affidata dalla casa madre la dirigenza del rientro nelle competizioni in. Come ricorderemo, nel 2011 la casa madre dovette annunciare il ritiro dalle corse, probabilmente per gli strascichi della crisi economica del 2008, uniti ai pochi successi della ...

