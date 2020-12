Serie A, 13^ giornata: sarà Fabbri l’arbitro di Inter-Spezia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Designato l’arbitro di Inter-Spezia In vista della tredicesima giornata della Serie A in programma tra sabato e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Spezia, in programma per domenica 20 dicembre con calcio d’inizio alle ore 15:00, sarà diretta dall’arbitro Michael Fabbri. Il fischietto di Ravenna sarà assistito da Villa e Scatragli; il quarto uomo sarà Aureliano. Al VAR Valeri e De Meo all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) DesignatodiIn vista della tredicesimadellaA in programma tra sabato e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per domenica 20 dicembre con calcio d’inizio alle ore 15:00,diretta dalMichael. Il fischietto di Ravennaassistito da Villa e Scatragli; il quarto uomoAureliano. Al VAR Valeri e De Meo all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

