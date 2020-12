Recovery Plan, i governatori delle regioni Sud, preoccupati per la distribuzione dei fondi, chiedono un incontro a Conte (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sei governatori delle regioni del Sud hanno scritto una lettera al presidente del Consiglio Conte sulla ripartizione del Next Generation (il piano da circa 200 miliardi, tra prestiti e trasferimenti, che l’Italia riceverà da Bruxelles, ndr) , chiedendo un incontro per discuterne di persona. I sei esprimono “viva preoccupazione per lo stato del confronto sulla effettiva utilizzazione delle risorse”. La lettera è firmata da Vito Bardi (Basilicata), Vincenzo De Luca (Campania), Michele Emiliano (Puglia), Marco Marsilio (Abruzzo), Nello Musumeci (Sicilia), Donato Toma (Molise). Alla riunione convocata da De Luca non hanno potuto partecipare, per concomitanti impegni istituzionali, i presidenti della Sardegna Solinas e della Calabria Spirlì. “Nessuna sterile rivendicazione, ma un fermo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Seidel Sud hanno scritto una lettera al presidente del Consigliosulla ripartizione del Next Generation (il piano da circa 200 miliardi, tra prestiti e trasferimenti, che l’Italia riceverà da Bruxelles, ndr) , chiedendo unper discuterne di persona. I sei esprimono “viva preoccupazione per lo stato del confronto sulla effettiva utilizzazionerisorse”. La lettera è firmata da Vito Bardi (Basilicata), Vincenzo De Luca (Campania), Michele Emiliano (Puglia), Marco Marsilio (Abruzzo), Nello Musumeci (Sicilia), Donato Toma (Molise). Alla riunione convocata da De Luca non hanno potuto partecipare, per concomitanti impegni istituzionali, i presidenti della Sardegna Solinas e della Calabria Spirlì. “Nessuna sterile rivendicazione, ma un fermo ...

