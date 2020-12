Nuova Alitalia: dipendenti dimezzati, 52 aerei, attenzione ai conti e un partner il prima possibile. Sindacati in rivolta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Provaci ancora Alitalia. E’ stato presentato oggi l’ennesimo piano di rilancio della compagnia di bandiera, il tempo dirà se questa è davvero la volta buona. La tempistica è un’arma a doppio taglio. Da un lato il settore del trasporto aereo si trova nella sua peggior crisi di sempre, dall’altro questa situazione annacqua le difficoltà specifiche e croniche di Alitalia nel mare di perdite in cui galleggiano ormai anche i vettori più virtuosi. Con la speranza che nella “confusione” generale i vincoli europei sugli aiuti pubblici si allentino un poco. La Nuova Alitalia nasce piccola, “con 52 aerei e un numero di dipendenti che oscilla fra 5.200 e 5.500“, ha detto l’amministratore delegato, Fabio Lazzerini, presentando lo schema del piano 2021-2025. Attualmente i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Provaci ancora. E’ stato presentato oggi l’ennesimo piano di rilancio della compagnia di bandiera, il tempo dirà se questa è davvero la volta buona. La tempistica è un’arma a doppio taglio. Da un lato il settore del trasporto aereo si trova nella sua peggior crisi di sempre, dall’altro questa situazione annacqua le difficoltà specifiche e croniche dinel mare di perdite in cui galleggiano ormai anche i vettori più virtuosi. Con la speranza che nella “confusione” generale i vincoli europei sugli aiuti pubblici si allentino un poco. Lanasce piccola, “con 52e un numero diche oscilla fra 5.200 e 5.500“, ha detto l’amministratore delegato, Fabio Lazzerini, presentando lo schema del piano 2021-2025. Attualmente i ...

