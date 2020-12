«MasterChef» | com’è bella la decima edizione dello storico show

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Cultura, lacrime, orrori e risate. MasterChef, nella sua puntata d’esordio, ha saputo ritrovare tutto quello che il Covid-19 ha minacciato di portargli via. E non c’è stato un solo momento, nei primi casting dello show Sky, a ricordare la pandemia. I piccoli meccanismi, anzi, gli escamotage trovati per seguire con accortezza le norme sanitarie, nell’economia di un gioco che da dieci anni si protrae identico a se stesso, hanno avuto il sapore della novità. La freschezza di qualcosa che, diversamente dal resto, non sia stato già visto. E li si è seguiti con più piacere i concorrenti, scalcagnati alcuni, bravi di una bravura quasi mostruosa altri. https://www.youtube.com/watch?v=ZKRRalj6tyI