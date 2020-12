Il Milan per Milano: l’iniziativa per le persone in difficoltà causa Covid-19 (Di venerdì 18 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha reso noto il proprio impegno a favore della popolazione in difficoltà causa Covid-19 Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 18 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIENEWS - Il, sul proprio sito ufficiale, ha reso noto il proprio impegno a favore della popolazione in-19 Pianeta

AntoVitiello : Nonostante le difficoltà della gara con il Genoa (una delle più complicate fin qui), per il #Milan sono 14 partite… - PietroMazzara : Un grande cuore del #Milan nel 2-2 con il Genoa, ma la gara di questa sera ha fatto capire ulteriormente come a gen… - AntoVitiello : Solo un pari per il #Milan a Genova, arrivato stanco e con troppe assenze a questa gara. Serata molto complicata. M… - FreeMajico : @imperialinter @Emiliangiolo Non c’è budget, il Milan ha provato a offrire Krunic e Castillejo + il prestito per du… - infoitsport : Dopo Fiorentina-Inter, un’altra notte nera per Abisso. Male anche in Milan-Fiorentina -