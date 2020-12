I pescatori lasciano Bengasi: Finalmente ritornano verso casa! (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tornano Finalmente a casa, a Mazara del Vallo, i 18 pescatori. Dopo circa 3 mesi di terrore potranno Finalmente riabbracciare i loro cari. Hanno lasciato oggi la città portuale di Bengasi i 18 pescatori sequestrati in Libia dalle truppe militari del generale Khalifa Haftar. La missione lampo del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e del Premier Giuseppe Conte ha dato frutto. I pescatori hanno lasciato il porto di Bengasi solo nella notte, attendendo il ricarico dei pescherecci, fermi ormai da 108 giorni e alla velocità di navigazione delle imbarcazioni di circa 10 nodi, dovrebbero arrivare domenica sulle coste della Sicilia. I familiari dei pescatori intanto hanno festeggiato euforicamente la liberazione e attendono con ansia di ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tornanoa casa, a Mazara del Vallo, i 18. Dopo circa 3 mesi di terrore potrannoriabbracciare i loro cari. Hanno lasciato oggi la città portuale dii 18sequestrati in Libia dalle truppe militari del generale Khalifa Haftar. La missione lampo del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e del Premier Giuseppe Conte ha dato frutto. Ihanno lasciato il porto disolo nella notte, attendendo il ricarico dei pescherecci, fermi ormai da 108 giorni e alla velocità di navigazione delle imbarcazioni di circa 10 nodi, dovrebbero arrivare domenica sulle coste della Sicilia. I familiari deiintanto hanno festeggiato euforicamente la liberazione e attendono con ansia di ...

