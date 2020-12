Bravely Default II, demo disponibile sullo Shop Nintendo, punti platino in regalo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Arriverà su Switch il 26 febbraio Bravely Default II, terzo capitolo di una saga iniziata anni fa su Nintendo 3DS con Bravely Default e Bravely Second: Square Enix ha rilasciato la demo finale del titolo, e per invogliare anche i non fanatici dei JRPG, a chi la scaricherà verranno aggiunti 100 punti platino all'account. Il mondo è in grave pericolo. Inondazioni, temperature in aumento, natura fuori controllo: il furto dei cristalli sta mettendo a rischio tutti gli esseri viventi! La speranza è però l'ultima a morire: gli Eroi della Luce, quattro guerrieri leggendari, hanno le capacità per ristabilire l'equilibrio fra gli elementi. Accompagnate il protagonista Seth e i suoi amici Gloria, Elvis e Adelle nel loro viaggio attraverso ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 dicembre 2020) Arriverà su Switch il 26 febbraioII, terzo capitolo di una saga iniziata anni fa su3DS conSecond: Square Enix ha rilasciato lafinale del titolo, e per invogliare anche i non fanatici dei JRPG, a chi la scaricherà verranno aggiunti 100all'account. Il mondo è in grave pericolo. Inondazioni, temperature in aumento, natura fuori controllo: il furto dei cristalli sta mettendo a rischio tutti gli esseri viventi! La speranza è però l'ultima a morire: gli Eroi della Luce, quattro guerrieri leggendari, hanno le capacità per ristabilire l'equilibrio fra gli elementi. Accompagnate il protagonista Seth e i suoi amici Gloria, Elvis e Adelle nel loro viaggio attraverso ...

zazoomblog : Bravely Default II demo disponibile sullo Shop Nintendo punti platino in regalo - #Bravely #Default #disponibile… - Eurogamer_it : #BravelyDefault II, demo disponibile sullo Shop #Nintendo, punti platino in regalo - LucyHeart0404 : RT @NintendoHall: Bravely Default II: sguardo in video alla demo finale su Nintendo Switch - LucyHeart0404 : RT @NintendoHall: Bravely Default II: sguardo in video alla demo finale su Nintendo Switch - Luke_Alenko : Io: 'Non la scarico la demo di Bravely Default II, voglio iniziarlo e immergermi subito nel gioco al day one, senza… -