Zoom, per Natale e Capodanno rimosso il limite di 40 minuti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Zoom aumenterà il limite di riunioni di 40 minuti per gli account gratuiti a livello globale in previsione delle festività natalizie. I limiti saranno rimossi come già avvenuto in occasione del Giorno del Ringraziamento . Zoom rimuoverà il limite di 40 minuti, nel dettaglio, da mercoledì 23 dicembre a sabato 26 dicembre, per la vigilia di Natale e Natale. Inoltre, la stessa opzione sarà garantita da mercoledì 30 dicembre a sabato 2 gennaio per Capodanno e il veglione. Zoom sta aumentando il limite di riunioni di 40 minuti per diverse festività imminenti Si tratta di una scelta dettata dalla necessità, in tantissimi Stati, di assicurare la vicinanza fra parenti considerando le ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 dicembre 2020)aumenterà ildi riunioni di 40per gli account gratuiti a livello globale in previsione delle festività natalizie. I limiti saranno rimossi come già avvenuto in occasione del Giorno del Ringraziamento .rimuoverà ildi 40, nel dettaglio, da mercoledì 23 dicembre a sabato 26 dicembre, per la vigilia di. Inoltre, la stessa opzione sarà garantita da mercoledì 30 dicembre a sabato 2 gennaio pere il veglione.sta aumentando ildi riunioni di 40per diverse festività imminenti Si tratta di una scelta dettata dalla necessità, in tantissimi Stati, di assicurare la vicinanza fra parenti considerando le ...

Mentre continuiamo a celebrare le festività a distanza per stare al sicuro, Zoom a novembre ha revocato il limite di 40 minuti per le chiamate gratuite per il Giorno del Ringraziamento: ora la società ...

