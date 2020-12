VIDEO Biathlon | Laegreid vince la sprint di Hochfielzen | highlights e sintesi Johannes Boe 3° | Hofer 14°

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Sturla Holmha vinto ladi, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di. Il norvegese è stato perfetto al poligono in terra austriaca e, grazie all’ottimo zero e a un’elevata qualità sugli sci, è riuscito a trionfare precedendo il connazionaleDale di appena 8 secondi. Terzo posto perBoe, il leader della classifica generale: il detentore della Sfera di Cristallo ha commesso un paio di errori e non è così riuscito are come sperava. Tripletta norvegese sul podio, ma è arrivato anche il poker grazie a Christiansen. Alle loro spalle lo svedese Sebastian Samuelsson, immediato inseguitore diBoe in classifica generale. Lukasè il migliore degli italiani col ...