Uomini e Donne, Tina Cipollari è ancora amore! (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tina Cipollari, storico volto di Uomini e Donne, torna a far parlare della sua vita privata. L’opinionista sempre un gradino al di sopra dei protagonisti del programma di Maria De Filippi, critica su alcune storie d’amore nate soprattutto tra gli anta, a quanto pare non è più single. Recentemente Tina aveva reso nota la rottura con il fidanzato Vincenzo Ferrara, ristoratore di Firenze. La fine del lungo rapporto coronato da sentimenti sinceri e reali vissuti da entrambi è imputabile alla distanza: la Cipollari vive con i figli a Roma mentre l’uomo si trova a Firenze. La relazione avrebbe cominciato a soffrire quest’aspetto e i due non hanno avuto altra scelta che dirsi addio. A quanto pare la distanza è durata poco visto che la coppia recentemente è stata paparazzata per le vie del ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 17 dicembre 2020), storico volto di, torna a far parlare della sua vita privata. L’opinionista sempre un gradino al di sopra dei protagonisti del programma di Maria De Filippi, critica su alcune storie d’amore nate soprattutto tra gli anta, a quanto pare non è più single. Recentementeaveva reso nota la rottura con il fidanzato Vincenzo Ferrara, ristoratore di Firenze. La fine del lungo rapporto coronato da sentimenti sinceri e reali vissuti da entrambi è imputabile alla distanza: lavive con i figli a Roma mentre l’uomo si trova a Firenze. La relazione avrebbe cominciato a soffrire quest’aspetto e i due non hanno avuto altra scelta che dirsi addio. A quanto pare la distanza è durata poco visto che la coppia recentemente è stata paparazzata per le vie del ...

meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - CottarelliCPI : Nel 2019 solo il 37% delle donne lavorava, contro il 54% degli uomini (ISTAT). Sono numeri da paese in via di svilu… - matteosalvinimi : Raccolgono i fondi in Questura per acquistare alimenti e li consegnano alle famiglie cosentine in difficoltà. Un co… - Taniartmrtm : Spero che domani sera Facciano rivedere tutte le porcate dette da Filippo Nardi e spero che le donne prendano la pa… - cristinalista98 : @panelelasalame Si professano femministe, vogliono la parità tra uomini e donne però pensano che pornostar sia un i… -