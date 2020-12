Roma | inseguimento per la città con maxi incidente finale | è caccia a due uomini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Sembrava un film con “effetti speciali”, invece era tutto vero: l’per le vie di, nonostante l’ora di punta e il solito traffico, l’con ben altre 4 auto coinvolte, la fuga a piedi dei malviventi, che riescono a far perdere le proprie tracce, almeno per il momento. E’ iniziato tutto questo pomeriggio nel quadrante nord della, in zona Balduina. Leggi anche:, “l’incrocio maledetto” causa un altro: due le auto coinvolte I fatti Intorno alle ore 17:30 una pattuglia dei carabinieri in normale pattugliamento in piazza della Balduina si è accorta della presenza di un’auto con i fari spenti con due persone a bordo. L’atteggiamento sospetto dei due, unito alle numerose segnalazioni di furti in appartamento proprio in quella zona, hanno messo in ...