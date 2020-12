“Piango come un bambino” Liberati i pescatori prigionieri in Libia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, ministro degli esteri, in Libia per la liberazione dei 18 membri de due equipaggi sequestrati. pescatori Libia (Facebook)Finalmente liberi i 18 pescatori di Mazara del Vallo, in Libia, trattenuti, dallo scorso settembre con i loro due pescherecci. La moglie di uno degli ostaggi avrebbe ricevuto un messaggio vocale in cui si accennava all’imminente liberazione del marito. Anche il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quindi ha rilasciato una dichiarazione in merito: “Ci arrivano telefonate che ci confermano l’imminente liberazione. Aspettiamo la conferma a momenti”. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ed il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sono andati in Libia per occuparsi della liberazione dei 18 ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, ministro degli esteri, inper la liberazione dei 18 membri de due equipaggi sequestrati.(Facebook)Finalmente liberi i 18di Mazara del Vallo, in, trattenuti, dallo scorso settembre con i loro due pescherecci. La moglie di uno degli ostaggi avrebbe ricevuto un messaggio vocale in cui si accennava all’imminente liberazione del marito. Anche il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quindi ha rilasciato una dichiarazione in merito: “Ci arrivano telefonate che ci confermano l’imminente liberazione. Aspettiamo la conferma a momenti”. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ed il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sono andati inper occuparsi della liberazione dei 18 ...

krisyespam : @elenoirecaltier ma guarda che piccola pallina come noi, ora piango - Bangtan_Religio : non io che sono da sola, come sempre, che piango in camera mia con sotto spring day a causa di 2 genitori coglioni… - CryBabyBlair : QUESTO VIDEO È LA PERFEZIONE TOTALE NEL RAPPRERENTARE LA MARAUDERS ERA E NON SI DISCUTE.???? –mi ha fatto piangere c… - seokyunnie_ : adesso piango...sto ascoltando le vecchie canzoni dei the vamps?? mi mancano tanto i tempi in cui ascoltavo,come gruppo,solo loro e gli R5???? - 11secon : #CRONACA Dopo 108 giorni di #sequestro. Lo aveva anticipato Marco Marrone, armatore della Medinea: «Piango come un… -

Ultime Notizie dalla rete : Piango come Maradona: Ferlaino, piango come tutti i napoletani Agenzia ANSA CROSIA PIANGE LA SCOMPARSA DEL LUOGOTENENTE LORIA

Il messaggio del Sindaco Russo. Allestita la camera ardente nella sala consiliare di Mirto. La comunità di Crosia piange la perdita del luogotenente Salvatore Loria. Per un ventennio (1993/2013) è st ...

Nonni uccidono il nipotino di 2 anni e gettano il corpo nella stufa: «Non sopportavano il suo pianto»

Strangolano il nipote perché piangeva troppo. Una coppia è accusata di omicidio dopo aver presumibilmente ucciso un bambino di 2 anni a causa del suo pianto insistente. I nonni hanno prima strangolato ...

Il messaggio del Sindaco Russo. Allestita la camera ardente nella sala consiliare di Mirto. La comunità di Crosia piange la perdita del luogotenente Salvatore Loria. Per un ventennio (1993/2013) è st ...Strangolano il nipote perché piangeva troppo. Una coppia è accusata di omicidio dopo aver presumibilmente ucciso un bambino di 2 anni a causa del suo pianto insistente. I nonni hanno prima strangolato ...