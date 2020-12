Nonni uccidono nipotino di 2 anni e lo gettano nella stufa perché piangeva troppo (Di giovedì 17 dicembre 2020) I genitori del piccolo Dima, una coppia russa di 20 e 25 anni, hanno ritrovato il cadavere carbonizzato del bimbo nella neve a 20 gradi sotto zero Avrebbero strangolato a morte il nipotino di due anni perché piangeva troppo. E’ l’inquietante accusa mossa nei confronti di due Nonni russi di 52 e 48 anni, ora L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 dicembre 2020) I genitori del piccolo Dima, una coppia russa di 20 e 25, hanno ritrovato il cadavere carbonizzato del bimboneve a 20 gradi sotto zero Avrebbero strangolato a morte ildi due. E’ l’inquietante accusa mossa nei confronti di duerussi di 52 e 48, ora L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MKrazimira : @AntoFerrari1970 mica tanto, anche in Italia sono stati casi del genere,vi siete dimenticati ? nipoti che uccidono… - anticofuturo : @CBugliano E soprattutto se si uccidono i nonni la paghetta non ci sarà più per sempre, non solo a #Natale2020. Man… -

È di raccapriccio ed orrore la reazione al triste caso di un bambino ucciso dai suoi stessi nonni. La piccola vittima aveva solamente 2 anni e la sua unica colpa consisteva nell’essersi messo a ...

