Morgan escluso dalla giuria di 'Sanremo giovani' perde la testa e attacca Amadeus: "Non mi abbasso al livello di sput*anarti, lo fai già da te" (Di giovedì 17 dicembre 2020) E' pronta ad aprire i battenti la 71edizione dell'attesissimo Festival di Sanremo. Scopriremo gli sfidanti della categoria big durante la finalissima di Sanremo Giovani attualmente in onda questa sera, 17 dicembre, su Rai Uno. A sorpresa, nella diretta di stasera, Morgan è stato escluso dalla giuria in seguito ad alcune dichiarazioni offensive nei confronti di Amadeus e dell'Organizzazione del Festival. A tal proposito il palinsesto ha rilasciato un comunicato in cui si specifica che "le votazioni sono ritenute comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati: In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l'Organizzazione del ... Leggi su isaechia

