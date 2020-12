Liberati! I pescatori mazaresi tornano a casa (Di giovedì 17 dicembre 2020) Come avevamo anticipato sono stati già liberati i 18 pescatori mazaresi da oltre 100 giorni sequestrati con i lo pescherecci dai libici del gen. Haftar. A Bengasi si sono recati stamattina il presidente Conte ed il ministro Di Maio per le ultime formalità diplomatiche. I nostri marittimi già nel pomeriggio inizieranno il viaggio di ritorno... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di giovedì 17 dicembre 2020) Come avevamo anticipato sono stati già liberati i 18da oltre 100 giorni sequestrati con i lo pescherecci dai libici del gen. Haftar. A Bengasi si sono recati stamattina il presidente Conte ed il ministro Di Maio per le ultime formalità diplomatiche. I nostri marittimi già nel pomeriggio inizieranno il viaggio di ritorno... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

Mov5Stelle : Liberati! Riportare a casa i 18 #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in #Libia è sempre stata una priorità pe… - mirellaliuzzi : Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comuni… - MonicaCirinna : Oggi liberati in Libia i nostri #pescatori siciliani, Oggi in #Senato voteremo il superamento dei decreti sicurezz… - PappaletteraF : Conte e Di Maio in Libia da Haftar. Dopo 100 giorni liberati i pescatori di Mazara del Vallo - MyllaRossi : RT @EmanuelaSono: Prima scrivevano tweet affinché quei pescatori venissero liberati. Sono stati liberati, ma ora hanno da ridire sul perché… -