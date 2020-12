In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Dicembre: Non voleva la task force, ora la chiede. Farsa Renzi, 20 richieste di riscatto e 30 minuti di incontro (Di venerdì 18 dicembre 2020) giallorosa – Verifica: finito il primo giro Renzi fa il postino, Conte gelido. Il governo appeso a Italia Viva Uno sfregio che dura mezz’ora. Il tempo di sedersi davanti al presidente del Consiglio e consegnargli “un documento”, a cui ora potrebbe essere appeso un governo. Più semplicemente, la lettera già pubblicata da Matteo Renzi su Facebook in mattinata. “Queste sono le nostre condizioni per rimanere nel governo e andare avanti, presidente” scandisce il capo di Luca De Carolis e Wanda Marra Maalox Day di Marco Travaglio E niente, è andata così. Doveva essere il D-Day dello Statista di Rignano, che ci lavorava da giorni a suon di credibili ultimatum, autorevoli broncetti della Boschi e probabili euromissioni della ministra bracciante, fino al papello con 20 richieste di riscatto per il rilascio del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) giallorosa – Verifica: finito il primo girofa il postino, Conte gelido. Il governo appeso a Italia Viva Uno sfregio che dura mezz’ora. Il tempo di sedersi davanti al presidente del Consiglio e consegnargli “un documento”, a cui ora potrebbe essere appeso un governo. Più semplicemente, la lettera già pubblicata da Matteosu Facebook in mattinata. “Queste sono le nostre condizioni per rimanere nel governo e andare avanti, presidente” scandisce il capo di Luca De Carolis e Wanda Marra Maalox Day di Marco Travaglio E niente, è andata così. Doveva essere il D-Day dello Statista di Rignano, che ci lavorava da giorni a suon di credibili ultimatum, autorevoli broncetti della Boschi e probabili euromissioni della ministra bracciante, fino al papello con 20diper il rilascio del ...

fattoquotidiano : Alla vigilia del voto sul Mes e dopo aver chiesto un rimpasto al premier, il capogruppo Pd in Senato, Andrea Marcuc… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Dicembre: The Clown. Renzi, non va da Conte per i 5 minuti di Bellanova all’… - carlaruocco1 : Nella Lega il #cashback è al 15%. Dell’inchiesta del @fattoquotidiano nessuno fiata. Parliamo solo di monopattini e… - CapaGira : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Dicembre: Non voleva la task force, ora la chiede. Farsa Renzi, 20 richieste di… - Siciliano741 : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Dicembre: Non voleva la task force, ora la chiede. Farsa Renzi, 20 richieste di… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Dicembre: The Clown. Renzi, non va da Conte per i 5 minuti di… Il Fatto Quotidiano Ordigni esplodono a pochi metri dal campo rom di Giugliano: tre feriti

Un boato fortissimo, udito da Ponte Riccio fino a Licola e Varcaturo. Tre uomini feriti, trasportati d’urgenza all’ospedale Pineta Grande di Castelvolturno. Una deflagrazione ...

Vigilante ucciso a Napoli, la figlia si laurea con una tesi su colpa e dolo

Avrà ripensato mille volte, nel corso della stesura della sua tesi di laurea, alla sottile differenza tra chi colpisce per uccidere e chi invece uccide senza motivo, magari senza ...

Un boato fortissimo, udito da Ponte Riccio fino a Licola e Varcaturo. Tre uomini feriti, trasportati d’urgenza all’ospedale Pineta Grande di Castelvolturno. Una deflagrazione ...Avrà ripensato mille volte, nel corso della stesura della sua tesi di laurea, alla sottile differenza tra chi colpisce per uccidere e chi invece uccide senza motivo, magari senza ...