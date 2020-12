I 23 TG Regionali Rai in arrivo su tivùsat dal 18 dicembre

Leggi su digital-news

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Dal 18, come annunciato da Rai, i 23 canali del TG Regionale del Servizio pubblico saranno tutti visibili sucon un canale dedicato, a partire dal numero 301 riservato al TGR Valle d’Aosta fino al 323 riservato al TGR Sicilia.La TGR Rai sarà presente con la sua vastissima offerta regionale sulla piattaforma satellitare. Dalle Morning News di Buongiorno regione, in onda dalle 7.40 alle 8.00 dal lunedì al venerdì, passando per le due principali edizioni dei TG delle 14.00 e delle 19.30 fino ad arrivare al TG della notte delle 24.10, l’informazione regionale sarà fruibile selezionando il proprio canale e quindi la regione di...