Giampaolo | “Il Toro non è morto | sto cercando di cambiare Il rosso a Singo ingiusto”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il tecnico del Torino, Marco, a Sky Sport ha commentato la sconfitta dei suoi sul campo della Roma per 3-1. Queste le sue parole: “Siamo in difficoltà, è evidente. Ma la squadra è stata in partita, per settantacinque minuti in dieci contro una squadra che ha palleggio e che tecnicamente è superiore. La squadra ha giocato con dignità, oggi si poteva rischiare una figuraccia clamorosa. Tra quarantotto ore ne giochiamo un’altra, sono tante le difficoltà che si aggiungono a quelle che già abbiamo, ma non dobbiamo cercare alibi. Dal punto di vista della prestazione non ho nulla da rimproverare alla squadra”. Sull’arbitro: “Non parlo con gli arbitri, ho grande rispetto per loro. Nel caso diè un’ammonizione regalata, gratuita. La squadra non era partita male, ci eravamo presentati un paio di volte lì e avevamo la verve giusta. Ma era già ...