Genoa | Maran | “Un pareggio col Milan è importante ma siamo arrabbiati”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ilfa 2-2 colgrazie ad una prova di carattere e a Destro autore di una doppietta. Il tecnico del Grifonecommenta ilal Ferraris ai microfoni di Sky: "Questoci lascia un po' di amaro in bocca infattitornati nello spogliatoioperchè volevamo i tre punti. La mentalità sta cambiando e la squadra ha risposto presente. Abbiamo provato a vincere fino alla fine ma non ciriusciti avendo di fronte unche non perde da nove mesi. Questa è la strada giusta, bisogna aggiungere qualcosa in più per diventare una squadra completa. E' arrivato un risultato. Finalmenteriusciti a lavorare un po', sto cercando di portare modifica per ...