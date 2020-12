Francesca Cipriani in ospedale per un intervento chirurgico molto particolare – VIDEO (Di giovedì 17 dicembre 2020) Francesca Cipriani e la chirurgia plastica sono ormai legati a doppio filo e la soubrette non ne ha mai fatto mistero; anzi, della chirurgia plastica ne ha quasi fatto il suo trademark. Tra ritocchini al viso, numerosi rimodellamenti al seno per avere un décolleté sempre più esplosivo e altri interventi ancora, Francesca Cipriani non si ferma ed ha deciso di farsi un regalo di Natale sottoponendosi in queste ore ad un’operazione particolare che, a detta sua, avrebbe fatto anche Kim Kardashian. Si tratta del needling, metodica di bio-rimodellamento meccanico per il ringiovanimento dell’epidermide e la correzione di inestetismi cutanei di varia natura. “Ragazzi, buongiorno. Oggi mi sono svegliata prestissimo perchè come regalino di Natale sto andando in clinica e mi omaggio con qualcosina di ... Leggi su trendit (Di giovedì 17 dicembre 2020)e la chirurgia plastica sono ormai legati a doppio filo e la soubrette non ne ha mai fatto mistero; anzi, della chirurgia plastica ne ha quasi fatto il suo trademark. Tra ritocchini al viso, numerosi rimodellamenti al seno per avere un décolleté sempre più esplosivo e altri interventi ancora,non si ferma ed ha deciso di farsi un regalo di Natale sottoponendosi in queste ore ad un’operazioneche, a detta sua, avrebbe fatto anche Kim Kardashian. Si tratta del needling, metodica di bio-rimodellamento meccanico per il ringiovanimento dell’epidermide e la correzione di inestetismi cutanei di varia natura. “Ragazzi, buongiorno. Oggi mi sono svegliata prestissimo perchè come regalino di Natale sto andando in clinica e mi omaggio con qualcosina di ...

