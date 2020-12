Finti casting per abusare delle attrici: arrestato regista dalla mano lunga (Di giovedì 17 dicembre 2020) Finti casting per agganciare ragazze che sognavano il mondo de cinema ed invece si ritrovavano un regista fasullo. Ciack (Facebook)Una storia da commedia sexy anni ’70, un finto regista, impresario e qualsiasi cosa il caso richiedesse, che mette in piedi una finta produzione. Titolo del film fasullo, azienda fasulla, e tutto in pratica fasullo, soltanto per agganciare giovani aspiranti attrici, e di fatto, tra una finta prova e l’altra, abusarne. Un bacio di qua, una toccatina di la, ed il gioco è fatto, fino a quando le ragazze, scoperto il trucco, hanno denunciato il fantomatico uomo del cinema. Finti annunci di casting, con al centro, quasi fosse una garanzia, la “Trend Communications”, una agenzia inesistente, ma presente soltanto sul web, di cui ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 dicembre 2020)per agganciare ragazze che sognavano il mondo de cinema ed invece si ritrovavano unfasullo. Ciack (Facebook)Una storia da commedia sexy anni ’70, un finto, impresario e qualsiasi cosa il caso richiedesse, che mette in piedi una finta produzione. Titolo del film fasullo, azienda fasulla, e tutto in pratica fasullo, soltanto per agganciare giovani aspiranti, e di fatto, tra una finta prova e l’altra, abusarne. Un bacio di qua, una toccatina di la, ed il gioco è fatto, fino a quando le ragazze, scoperto il trucco, hanno denunciato il fantomatico uomo del cinema.annunci di, con al centro, quasi fosse una garanzia, la “Trend Communications”, una agenzia inesistente, ma presente soltanto sul web, di cui ...

