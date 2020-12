Feste, jet privati, potere decisionale: tutti i privilegi di Harden. E ora a Houston… (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il rapporto tra James Harden e gli Houston Rockets non è più così solido come un tempo: dopo settimane di silenzio, la stella americana ha parlato con la stampa, schivando però tutte le domande sulla sua richiesta di essere ceduto. In questi giorni di incertezza fanno discutere a maggior ragione i privilegi concessi in questi anni al Barba: secondo ESPN, Harden aveva la facolttà di far rimanere la squadra in città a lui gradite come Los Angeles, Phoenix o Atlanta una notte in più del necessario per poter visitare i suoi club di riferimento, e quando c'erano due o tre giorni di pausa tra le gare era noto che prendesse un jet privato per andare a Las Vegas o in altre città.Oltre a partecipare a numerose Feste esclusive a poca distanza dalle gare, il numero 13 dei Rockets "faceva quello che voleva" senza rispetto per i ... Leggi su golssip (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il rapporto tra Jamese gli Houston Rockets non è più così solido come un tempo: dopo settimane di silenzio, la stella americana ha parlato con la stampa, schivando però tutte le domande sulla sua richiesta di essere ceduto. In questi giorni di incertezza fanno discutere a maggior ragione iconcessi in questi anni al Barba: secondo ESPN,aveva la facolttà di far rimanere la squadra in città a lui gradite come Los Angeles, Phoenix o Atlanta una notte in più del necessario per poter visitare i suoi club di riferimento, e quando c'erano due o tre giorni di pausa tra le gare era noto che prendesse un jet privato per andare a Las Vegas o in altre città.Oltre a partecipare a numeroseesclusive a poca distanza dalle gare, il numero 13 dei Rockets "faceva quello che voleva" senza rispetto per i ...

Il rapporto tra James Harden e gli Houston Rockets non è più così solido come un tempo: dopo settimane di silenzio, la stella americana ha parlato con la stampa, schivando però tutte le domande sulla ...

Il rapporto tra James Harden e gli Houston Rockets non è più così solido come un tempo: dopo settimane di silenzio, la stella americana ha parlato con la stampa, schivando però tutte le domande sulla ...