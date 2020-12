Come giocare a Google Stadia su iPhone e iPad (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Foto: Google)Si può finalmente giocare con Stadia su iPhone nonostante l’assenza di un’applicazione ufficiale per via delle limitazioni imposte da Apple. La piattaforma in streaming di Google è infatti disponibile (in beta) dalla serata di ieri grazie a un semplice metodo che sfrutta il browser di serie dello smartphone e anche di iPad, Safari. Ecco Come fare per accedere al catalogo da subito. La procedura è davvero semplicissima perché sostanzialmente si accede a Stadia Come se fosse un sito e da lì si apre l’esperienza di gioco in streaming senza particolari problemi. Vale la pena sottolineare due punti: è necessario aggiornare all’ultima versione iOs 14,3 o iPadOs 14,3 e si può passare anche da browser alternativi ... Leggi su wired (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Foto:)Si può finalmenteconsunonostante l’assenza di un’applicazione ufficiale per via delle limitazioni imposte da Apple. La piattaforma in streaming diè infatti disponibile (in beta) dalla serata di ieri grazie a un semplice metodo che sfrutta il browser di serie dello smartphone e anche di, Safari. Eccofare per accedere al catalogo da subito. La procedura è davvero semplicissima perché sostanzialmente si accede ase fosse un sito e da lì si apre l’esperienza di gioco in streaming senza particolari problemi. Vale la pena sottolineare due punti: è necessario aggiornare all’ultima versione iOs 14,3 oOs 14,3 e si può passare anche da browser alternativi ...

