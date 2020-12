Banda ultra larga di Open Fiber corre a Peschiera Borromeo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - La rete adilungo le strade di: nel mese di dicembre sono state aperte alla commercializzazione le prime 2mila unità abitative nel quartiere di Mezzate (dove è installato anche il Pop-Point of Presence, ossia la centrale che accenderà la fibra di tutta la città) La società guidata da Elisabetta Ripa, con un investimento diretto di 2 milioni di euro, sta realizzando anche aun'infrastruttura in modalità Ftth (To The Home, fibra fino a casa) di circa 54 chilometri, che abilita velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. I principali operatori partner di...